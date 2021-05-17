Пять человек стали жертвами стрельбы в Торонто

Торонто, 17 мая. Мужчина открыл огонь по автомобилю с людьми. Четверо из них получили ранения, один скончался. Об происшествии сообщил телеканал CBC.

Неизвестный вышел из своей машины и начал стрелять в соседнему транспортному средству в одном районов в западной части Торонто. Всех пятерых пострадавших госпитализировали, одного человека врачи не смогли спасти.

Прибывшие на место инцидента правоохранительные органы обнаружили следы от пуль не только на обстрелянном автомобили, но и на стоявшем сзади доме. Находившиеся в здании люди не пострадали. Полиция разыскивает скрывшегося с места преступления нападавшего.

Пьяный житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу из охолощенного автомата. Мужчину задержали, против него могут возбудить уголовное дело.