Снуп Догг снимет сериал про свою роль в американской истории

Москва, 17 мая. Американский рэпер и актер Снуп Догг анонсировал автобиографический сериал. По его словам, в нем он предстанет в роли Черного Фореста Гампа.

Музыкант утверждает, что обо всех моментах его жизни нельзя будет рассказать в полнометражном фильме. Именно поэтому он решил перенести свою жизнь в многосерийную картину. Также в фильме будут присутствовать отсылки к мировой классике. Как заявил рэпер, повествование начнется со знакомства его родителей. После этого он расскажет о своем рождении и становлении как личности.

«На экране я, можно сказать, Черный Форест Гамп, меня можно увидеть во всех значимых моментах американской истории», — поделился Снуп Догг.

Дата выхода картины на данный момент остается в секрете. Также не сообщается, на какой платформе будет транслироваться кинолента.

Недавно стало известно, что режиссеры Мартин Скорсезе и Пол Шредер снимут сериал про зарождение христианства. Будущая картина будет иметь название «Апостолы и апокрифы».