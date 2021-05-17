Водитель иномарки насмерть сбил лося под Тверью

Тверь, 17 мая. Лось неожиданно вышел на участок дороги Тверь — поселок 1 Мая. На него наехал водитель, управлявший автомобилем Skoda, передает УГИБДД по региону.

Столкновение с лесным жителем произошло вечером 16 мая. От полученных повреждений сохатый скончался на месте происшествия. Кроме животного пострадала 33-летняя пассажирка иномарки. Она получила травмы различной степени тяжести. Угрозы жизни нет, уточнили в ведомстве.

Внезапное появление лосей на проезжей части часто провоцирует аварии. Подобный случай произошел на трассе «Вятка». Животное выбежало на дорогу, а девушка-водитель не успела среагировать на ситуацию. Она получила незначительные травмы и отказалась от госпитализации.