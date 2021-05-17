Пушков рассказал о разрушительном воздействии толерантности на армию США

Москва, 17 мая. Чрезмерное увлечение американцев толерантностью способно существенно ослабить армию США. На это указал российский сенатор Алексей Пушков.

Вашингтон, по мнению сенатора, забыл о главной задаче вооруженных сил — воевать и обеспечивать безопасность. Американская армия в настоящее время превращается «в поле активного самоутверждения секс-меньшинств».

«Между тем есть серьезные сомнения в том, что хваленое «разнообразие» (diversity) усилит американскую армию. Одно дело - позировать в рекламных роликах, гордо заявляя о своей борьбе за «свободу» и принадлежности к меньшинствам, и совсем другое — воевать», — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков недавно заявил о неготовности Соединенных Штатов к краху однополярного мира. Вашингтону пора отказаться от доктрины «глобального лидерства». Он уже не в силах ей соответствовать, отметил сенатор.