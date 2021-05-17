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Происшествия
Пожар в офисном здании произошел на западе Москвы
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Общество
Официант, принесите обсчет: юрист объяснил, что делать при обмане с чеком в заведении
00:56
Спорт
Головин помог «Монако» победить «Ренн» в матче чемпионата Франции
00:51
Общество
Сериал «Бриджертоны» получит спин-офф о молодой королеве Шарлотте
00:45
Происшествия
Пять человек стали жертвами стрельбы в Торонто
00:43
Общество
Снуп Догг снимет сериал про свою роль в американской истории
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Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил лося под Тверью
00:30
Политика
Пушков рассказал о разрушительном воздействии толерантности на армию США
00:30
Происшествия
Более 200 человек пострадало из-за обрушения трибуны в синагоге в Израиле
00:14
Происшествия
Сирены воздушной тревоги снова слышны на юге Израиля
00:11
Происшествия
Минимум пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в Этобико
00:10
Общество
Песенный конкурс «Евровидение-2021» стартовал в Роттердаме
00:09
Происшествия
Мотогонщик сбил юного велосипедиста и скрылся с места ДТП в Ленобласти
00:07
Происшествия
Житель Северодвинска на электросамокате попал под колеса автомобиля
00:02
Общество
Ханский дворец и не только: чем может удивить Бахчисарай
23:58
Происшествия
Нападение на водителя автобуса привело к летальному ДТП в Мексике
23:51
Общество
Российские автоэксперты рассказали о главных секретах использования мотора
23:47
Происшествия
Водитель фуры погиб в столкновении с двумя грузовиками под Ульяновском
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
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Более 200 человек пострадало из-за обрушения трибуны в синагоге в Израиле

  /   Обновлено: 17 мая 2021 00:33
Происшествия
Более 200 человек пострадало из-за обрушения трибуны в синагоге в Израиле
pixabay.com

Гиват-Зеэв, 17 мая. Медики госпитализировали 219 человек, которые пострадали из-за обрушения трибуны во время проведения службы в синагоге в поселении Гиват-Зеэв.

Известно, что 15 человек находятся в тяжелом состоянии в местной больнице. Другие пострадавшие получили легкие травмы или ранения средней степени тяжести.Об этом сообщает израильское радио Kan.

Ранее врачи сообщили, что в результате инцидента погиб один человек, и еще несколько пребывают в критическом состоянии. Предположительно, инцидент произошел из-за того, что верхние трибуны синагоги не выдержали такую нагрузку.

израиль обрушение синагога
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