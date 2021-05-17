Более 200 человек пострадало из-за обрушения трибуны в синагоге в Израиле

Гиват-Зеэв, 17 мая. Медики госпитализировали 219 человек, которые пострадали из-за обрушения трибуны во время проведения службы в синагоге в поселении Гиват-Зеэв.

Известно, что 15 человек находятся в тяжелом состоянии в местной больнице. Другие пострадавшие получили легкие травмы или ранения средней степени тяжести.Об этом сообщает израильское радио Kan.

Ранее врачи сообщили, что в результате инцидента погиб один человек, и еще несколько пребывают в критическом состоянии. Предположительно, инцидент произошел из-за того, что верхние трибуны синагоги не выдержали такую нагрузку.