Сирены воздушной тревоги снова слышны на юге Израиля

Беэр-Шеве, 17 мая. Израильский Беэр-Шеве вновь подвержен ракетным обстрелам со стороны сектора Газа. В районе звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

С 10 мая радикалы из Палестины выпустили 3 100 ракет в рамках удара по городам Израиля. Примерно 450 из них не долетели и совершили падение в самом палестинском анклаве. Система ПВО «Железный купол» смогла ликвидировать 1 210 выпущенных боеприпасов.

«В городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО», — следует из заявления военных.

Израильская сторона заявила, что движение ХАМАС умышленно провоцирует кризис в секторе Газа. Они аргументировали это попыткой палестинского движения сохранить свою власть.