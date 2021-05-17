Минимум пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в Этобико

Этобико, 17 мая. Стрельба произошла в городе Этобико (США). По результатам происшествия пятеро человек получили тяжелые ранения, передал телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

Сообщалось, что один из пострадавших не имеет признаков жизни. Остальные четверо получили серьезные ранения.

Инцидент произошел в провинции Онтарио. Вызов в полицию поступил в 14:30 по времени Восточного побережья США (21:30 по Москве). Неизвестный вышел из автомобиля и начал стрелять по людям.

На месте происшествия полицейские проводят обыск. Сообщалось, что подозреваемым удалось скрыться на черном автомобиле.

Недавно также произошла стрельба в одном из отелей Аризоны. Тогда погиб один человек.