Песенный конкурс «Евровидение-2021» стартовал в Роттердаме

Роттердам, 17 мая. Международный конкурс «Евровидение» официально начался в столице Нидерландов — Роттердаме. Событие транслировалось в режиме онлайн.

Открытие не смогли посетить делегации Польши и Исландии. Их тесты на коронавирус показали положительные результаты. Артисты из Румынии и Мальты были отправлены на самоизоляцию, так как остановились в одном отеле с ними.

Участница конкурса от Австралии тоже не смогла приехать из-за ограничений. Ее выступление будет происходить в удаленном формате. Полуфинальные выступления Евровидения состоятся 18 и 20 мая. Конкурс в прямом эфире будет транслировать Первый канал.

Ранее появилась подробная информация о расписании выступлений конкурса. Представительница России Manizha выступит в полуфинале под третьим номером.