Мотогонщик сбил юного велосипедиста и скрылся с места ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 мая. Лихой водитель за рулем мотоцикла ехал по садоводству «Восток» во Всеволожском районе. На пересечении двух улиц он наехал на маленького велосипедиста.

Столкновение произошло 16 мая. По словам очевидцев, авария случилась около шестой улицы. Когда мотогонщик врезался в ребенка, он не остановился помочь, а просто уехал. Мальчик упал плашмя на асфальт, а велосипед пострадал от удара.

Следом за лихачом ехал другой мотоциклист, но уже на низкой скорости, объезжая ребенка. Позже на дорогу вышла женщина, возможно, его мать. Не осматривая ребенка, она взяла велосипед и увела его с дороги.

Авария, в которой среди пострадавших есть ребенок, произошла в центре Екатеринбурга. ДТП мог спровоцировать водитель Mercedes, который, по предварительным данным, проехал на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet Cruze. В машине находились беременная женщина и ее маленькая дочь.