Житель Северодвинска на электросамокате попал под колеса автомобиля

Северодвинск, 17 мая. Авария на пешеходном переходе произошла с участием легкового автомобиля и электросамоката на проспекте Морской в Северодвинске.

Владелец самоката на высокой скорости пересекал шестиполосную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как три машины пропускают электросамокат, а автомобиль, движущийся во встречном направлении, его сбивает.

Пострадавший в аварии молодой человек получил травму головы, ушибы и ссадины, но от госпитализации отказался. Он приобрел электросамокат в день ДТП и не знал, что для его управления необходимо водительское удостоверение категории «М».

Руководитель Петербургского велосообщества Павел Хусу ранее рассказал, как обезопасить людей от электросамокатов. Для этого необходимо дать определение быстро развивающемуся виду транспорта и создать необходимую для него инфраструктуру.