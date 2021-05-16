Нападение на водителя автобуса привело к летальному ДТП в Мексике

Мехико, 16 мая. Шесть человек стали жертвами ДТП с автобусом в мексиканском штате Пуэбла. Авария произошла после нападения пьяного пассажира на водителя транспортного средства.

Предварительно установлено, что нетрезвый пассажир совершил нападение на водителя автобуса, после чего сам сел за руль. Произошедшее привело к опрокидыванию транспортного средства. На месте происшествия погибли шесть человек, еще 18 получили травмы.

Виновник аварии скрылся с места аварии, однако местные власти оперативно задержали нарушителя. Сейчас он находится под стражей, в ближайшее время ему предъявят обвинения.

В Ульяновской области водитель фуры совершил столкновение с двумя грузовиками, после чего вылетел в кювет и загорелся. В результате происшествия погиб один человек.