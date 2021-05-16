Российские автоэксперты рассказали о главных секретах использования мотора

, 16 мая. Автомобилистам России сообщили о правильных действиях, которые нужно выполнять, чтобы продлить срок службы двигателя.

Ежедневная езда на малых оборотах повышает нагрузку на детали кривошипно-шатунного механизма, рассказали исследователи. Мощность одного их масляных насосов уменьшается, что приводит к возникновению задиров на стенках цилиндров.

Обороты на тахометре следует поддерживать в районе 5000 минимум 30 минут езды на повышенной скорости. Автолюбителю достаточно для этого выехать на трассу и двигаться со скоростью 100 км/ч либо на третьей, либо на четвертой передаче, говорят автоэксперты.

Ранее российские сотрудники пунктов государственного технического осмотра сообщили россиянам о пяти важных требованиях к колесам автомобиля при осмотре. Прежде всего, шины должны соответствовать всем стандартам.