Водитель фуры погиб в столкновении с двумя грузовиками под Ульяновском

Ульяновск, 16 мая. Фура и два грузовика столкнулись на автомобильной трассе М-5 «Урал» в Ульяновской области. Смертельные травмы получил один из водителей.

Авария произошла 16 мая на 782-м километре трассы в Николаевском районе Ульяновской области. Предварительно установлено, что водитель фуры Scania допустил выезд на встречную полосу движения, в результате чего спровоцировал столкновение с КамАЗом. Затем фура врезалась в грузовик DAF и вылетела в кювет, уточнили в пресс-центре регионального УМВД.

Столкновение привело к возгоранию Scania, водитель фуры погиб. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил оказать помощь семье погибшего.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Аксайском районе Ростовской области. Участниками аварии стали Chery Amulet, Lada Kalina и грузовик Renault Premium. В результате аварии погибли два человека.