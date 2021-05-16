Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета

Москва, 16 мая. Государственные испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводным стартом хотят закончить до конца лета 2021 года. Об этом сообщил информатор в области судостроения.

Новейшую гиперзвуковую ракету первыми вооружат многоцелевые фрегаты 1-го ранга проекта 22350, пишет в своем материале РИА Новости со ссылкой на слова источника в судостроительной отрасли.

Этапы госиспытаний будут проводиться с участием самого современного боевого фрегата «Адмирал Горшков». В рамках тестирования запланировано несколько стрельб как по морским, так и по наземным целям.

Ранее американский журнал NI выпустил материал, в котором описаны последствия испытаний ВВС США ядерного оружия на людях. У всех респондентов были обнаружены онкологические заболевания.