Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком

Дзама, 16 мая. Жительница Японии Мисако Огура забила 83-летнего мужа баллончиком с аэрозолем. Об этом сообщило местное издание Japan Today.

Супруги часто конфликтовали друг с другом, в одну из таких ссор 77-летняя женщина схватила баллончик и начала бить им мужа. Пенсионерка нанесла мужчине множество ударов по лицу и телу, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Испугавшаяся Мисако Огура позвонила родственнику, а тот вызвал скорую помощь. Пострадавший мужчина скончался в больнице.

Пожилой британец ранее на автомобиле по ошибке задавил жену. Мужчина хотел отомстить соседке за установленный между участками забор, но вместо обидчицы случайно переехал собственную супругу.