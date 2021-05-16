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16 мая 23:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
23:29
Происшествия
Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве
23:28
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Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком
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Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
23:15
Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
23:09
Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
23:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID
22:57
Шоу-бизнес
Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении
22:47
Происшествия
Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге
22:34
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе
22:26
Спорт
Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта
22:24
Происшествия
Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате
22:19
Происшествия
Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве
22:15
Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
22:14
Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
22:10
Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
22:09
Происшествия
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Общество
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Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России

Общество
Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России
Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Москва, 16 мая. Для работающих пенсионеров в России открываются определенные возможности. Об этом эрудит и публицист Анатолий Вассерман порассуждал в эфире YouTube-шоу «Все по полочкам».

Вассерман отметил, что суммарно его доходы превышают размер пенсии, однако он доволен тем, что имеет возможность зарабатывать. Ведущий шоу поддержал мнение публициста и отметил, что его родители после выхода на пенсию оставили трудовую деятельность, однако не перестали ограничивать себя в каких-то тратах.

«Сейчас они не работают, получают только пенсию, у них ничего практически не изменилось: они также едят, покупают те же продукты, мама покупает себе косметику, также платят за машину, за квартиру», — поделился ведущий.

Эрудит в ответ рассказал, что у его отца сложилась похожая ситуация: он работал до последнего дня профессором в Одесском национальном морском университете, а деньги, поступавшие на пенсионную карту не тратил.

«Насколько я знаю, этих денег хватило практически на покрытие всех расходов в больнице и, по-моему, еще что-то осталось», —добавил Вассерман.

Недавно депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой назначить пенсионерам в России новую выплату. Предположительно, новое пособие будет предназначаться на приобретение средств индивидуальной защиты.

вассерман пенсия доходы выплаты
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