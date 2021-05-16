Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России

Москва, 16 мая. Для работающих пенсионеров в России открываются определенные возможности. Об этом эрудит и публицист Анатолий Вассерман порассуждал в эфире YouTube-шоу «Все по полочкам».

Вассерман отметил, что суммарно его доходы превышают размер пенсии, однако он доволен тем, что имеет возможность зарабатывать. Ведущий шоу поддержал мнение публициста и отметил, что его родители после выхода на пенсию оставили трудовую деятельность, однако не перестали ограничивать себя в каких-то тратах.

«Сейчас они не работают, получают только пенсию, у них ничего практически не изменилось: они также едят, покупают те же продукты, мама покупает себе косметику, также платят за машину, за квартиру», — поделился ведущий.

Эрудит в ответ рассказал, что у его отца сложилась похожая ситуация: он работал до последнего дня профессором в Одесском национальном морском университете, а деньги, поступавшие на пенсионную карту не тратил.

«Насколько я знаю, этих денег хватило практически на покрытие всех расходов в больнице и, по-моему, еще что-то осталось», —добавил Вассерман.

Недавно депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой назначить пенсионерам в России новую выплату. Предположительно, новое пособие будет предназначаться на приобретение средств индивидуальной защиты.