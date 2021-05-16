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16 мая 23:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
23:29
Происшествия
Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве
23:28
Происшествия
Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком
23:26
Общество
Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России
23:25
Общество
Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина
23:16
Политика
Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
23:15
Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
23:09
Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
23:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID
22:57
Шоу-бизнес
Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении
22:47
Происшествия
Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге
22:34
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе
22:26
Спорт
Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта
22:24
Происшествия
Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате
22:19
Происшествия
Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве
22:15
Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
22:14
Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
22:10
Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
22:09
Происшествия
Водитель перевернулся на тракторе в Ленинградской области
22:09
Общество
Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР
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Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина

Общество
Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 16 мая. Появление ксантом на лице и серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз могут сигнализировать о повышенном уровне холестерина в организме.

Ксантомы представляют собой жировые бугорки, расположенные вблизи век. Обычно их рост занимает несколько месяцев. Еще одним тревожным сигналом является появление серовато-белых колец вокруг роговицы глаз, которые многие называют роговичной дугой.

Иногда эти симптомы могут указывать на гиперхолестеринемию. Последняя является наследственным фактором, когда печень не справляется с расщеплением избыточного холестерина. Для предотвращения этой проблемы врачи рекомендуют исключить из рациона продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, заниматься спортом и избавиться от вредных привычек.

Кардиолог Асият Алиева ранее развеяла популярные мифы о холестерине. Один из таких мифов заключается в том, что повышенный уровень этого органического соединения в организме может передаваться по наследству.

здоровье медицина холестерин
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