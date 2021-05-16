Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина

Москва, 16 мая. Появление ксантом на лице и серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз могут сигнализировать о повышенном уровне холестерина в организме.

Ксантомы представляют собой жировые бугорки, расположенные вблизи век. Обычно их рост занимает несколько месяцев. Еще одним тревожным сигналом является появление серовато-белых колец вокруг роговицы глаз, которые многие называют роговичной дугой.

Иногда эти симптомы могут указывать на гиперхолестеринемию. Последняя является наследственным фактором, когда печень не справляется с расщеплением избыточного холестерина. Для предотвращения этой проблемы врачи рекомендуют исключить из рациона продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, заниматься спортом и избавиться от вредных привычек.

Кардиолог Асият Алиева ранее развеяла популярные мифы о холестерине. Один из таких мифов заключается в том, что повышенный уровень этого органического соединения в организме может передаваться по наследству.