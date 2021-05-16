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16 мая 23:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
23:29
Происшествия
Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве
23:28
Происшествия
Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком
23:26
Общество
Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России
23:25
Общество
Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина
23:16
Политика
Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
23:15
Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
23:09
Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
23:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID
22:57
Шоу-бизнес
Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении
22:47
Происшествия
Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге
22:34
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе
22:26
Спорт
Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта
22:24
Происшествия
Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате
22:19
Происшествия
Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве
22:15
Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
22:14
Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
22:10
Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
22:09
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Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма

Политика
Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 мая. Украинский эксперт Вадим Чанкин назвал шельф Крыма «не украинским», пытаясь поспорить с ведущим «Время покажет» Русланом Осташко.

Чанкин в студии Первого канала попытался обосновать обвинения Киева в адрес главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Украинец заявил, что претензии к политику касаются его бизнеса в России, в частности активов на крымском шельфе.

В ответ Осташко показал гостю из Киева список украинских политиков, имеющих активы в России, в том числе на территории Крыма. В перечень попали Петр Порошенко (АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»), Сергей Левочкин («Крымский титан»), Дмитрий Фирташ, Арсений Яценюк, Виктор Пинчук и другие видные украинские деятели.

«Никуда они из Крыма не ушли. Почему только к одному вопросы?» — поинтересовался Осташко.

Украинец обвинил Медведчука в финансировании «пятой колонны Кремля» — оппозиционных СМИ страны. Ведущий предложил Чанкину задуматься, куда уходят налоги от крымской квартиры первой леди Украины Елены Зеленской и отчисления вышеуказанных олигархов в российский бюджет.

Гость признал, что его соотечественники платят налоги в РФ, а российская армия финансируется из бюджета, формируемого налогами. При этом на логичный вопрос о финансировании российской армии украинскими политиками Чанкин под смех студии дал отрицательный ответ. После этого украинец эмоционально назвал черноморский шельф «личной вотчиной» Медведчука и довольно показательно оговорился.

«А шельф Черного моря… Еще никем не доказано, что он принадлежит народу Украины», — объявил Чанкин.

«Никем не доказано? Вы запутались в показаниях», — посмеялся Осташко.

Потерпевший фиаско Чанкин обвинил Медведчука в «циничной эксплуатации недр» для финансирования украинской оппозиции. Ведущий иронично спросил, как политик мог воспрепятствовать воссоединению Крыма с РФ, что дало ему возможность защитить активы на шельфе. Украинец заявил, что политик якобы содействовал данному процессу, но Осташко вновь фактами парировал нападки гостя.

«В обвинении об этом ничего нет. Ему предъявлено совершенно другое», — заявил политолог.

Ранее Чанкин попытался оправдать украинских националистов наличием коллаборантов в РСФСР в годы Второй мировой войны. Осташко в ответ заметил, что Россия, в отличие от Украины, никогда не чествовала и не героизировала предателей.

украина крым осташко украинец шельф
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