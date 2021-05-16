Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма

Москва, 16 мая. Украинский эксперт Вадим Чанкин назвал шельф Крыма «не украинским», пытаясь поспорить с ведущим «Время покажет» Русланом Осташко.

Чанкин в студии Первого канала попытался обосновать обвинения Киева в адрес главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Украинец заявил, что претензии к политику касаются его бизнеса в России, в частности активов на крымском шельфе.

В ответ Осташко показал гостю из Киева список украинских политиков, имеющих активы в России, в том числе на территории Крыма. В перечень попали Петр Порошенко (АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»), Сергей Левочкин («Крымский титан»), Дмитрий Фирташ, Арсений Яценюк, Виктор Пинчук и другие видные украинские деятели.

«Никуда они из Крыма не ушли. Почему только к одному вопросы?» — поинтересовался Осташко.

Украинец обвинил Медведчука в финансировании «пятой колонны Кремля» — оппозиционных СМИ страны. Ведущий предложил Чанкину задуматься, куда уходят налоги от крымской квартиры первой леди Украины Елены Зеленской и отчисления вышеуказанных олигархов в российский бюджет.

Гость признал, что его соотечественники платят налоги в РФ, а российская армия финансируется из бюджета, формируемого налогами. При этом на логичный вопрос о финансировании российской армии украинскими политиками Чанкин под смех студии дал отрицательный ответ. После этого украинец эмоционально назвал черноморский шельф «личной вотчиной» Медведчука и довольно показательно оговорился.

«А шельф Черного моря… Еще никем не доказано, что он принадлежит народу Украины», — объявил Чанкин.

«Никем не доказано? Вы запутались в показаниях», — посмеялся Осташко.

Потерпевший фиаско Чанкин обвинил Медведчука в «циничной эксплуатации недр» для финансирования украинской оппозиции. Ведущий иронично спросил, как политик мог воспрепятствовать воссоединению Крыма с РФ, что дало ему возможность защитить активы на шельфе. Украинец заявил, что политик якобы содействовал данному процессу, но Осташко вновь фактами парировал нападки гостя.

«В обвинении об этом ничего нет. Ему предъявлено совершенно другое», — заявил политолог.

Ранее Чанкин попытался оправдать украинских националистов наличием коллаборантов в РСФСР в годы Второй мировой войны. Осташко в ответ заметил, что Россия, в отличие от Украины, никогда не чествовала и не героизировала предателей.