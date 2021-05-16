Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве

Вильнюс, 16 мая. Литовский оппозиционный активист Кристофер Войшка рассказал СМИ о происшествии на 9 Мая, в ходе которого его арестовали за оскорбление полицейских, передает «Sputnik Литва».

Инцидент произошел утром 9 мая 2021 года. Войшка вместе с друзьями по традиции отправился на Антакальнисское кладбище, чтобы отдать дань уважения погибшим советским солдатам. Плакат с надписью «Да здравствует победа над фашизмом», который держали два человека, не понравился сотрудникам правоохранительных органов.

«Странности начались, когда полиция на месте решила подойти и прицепиться к нам — якобы, мы проводили митинг и должны были сообщить об этом в муниципалитет. А если мы не уведомили, то, конечно, можем понести за это административную ответственность», — уточнил он.

Далее полицейские в приказном тоне потребовали документы удостоверяющие личность, сетуя, что в противном случае отвезут в участок. Мужчина долго доказывал, что речь о митинге не идет — но ему не поверили. Между тем вокруг стали собираться прохожие, разгорелся спор. В сердцах мужчина произнес ироничное высказывание: «спасибо нашей фашисткой полиции», тут же был схвачен за руку и посажен в служебную машину.

В отделении Войша сообщил, что слово «фашистский» не является ругательствам, поэтому виноватым себя не считает. Кроме того, согласно конституции Литовской Республики от 1992 года, преследование за критику запрещено законом. По словам героя истории, небольшой инцидент проиллюстрировал, какая атмосфера царит в сегодняшней Литве.

Ранее ФАН сообщал, что страна может потерять часть территории из-за провокаций в отношении России. Речь идет о дополнениях к Пограничному соглашению 1997 года.