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16 мая 23:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
23:29
Происшествия
Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве
23:28
Происшествия
Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком
23:26
Общество
Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России
23:25
Общество
Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина
23:16
Политика
Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
23:15
Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
23:09
Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
23:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID
22:57
Шоу-бизнес
Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении
22:47
Происшествия
Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге
22:34
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе
22:26
Спорт
Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта
22:24
Происшествия
Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате
22:19
Происшествия
Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве
22:15
Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
22:14
Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
22:10
Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
22:09
Происшествия
Водитель перевернулся на тракторе в Ленинградской области
22:09
Общество
Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР
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Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве

Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
Prt Scr twitter.com  /  @PDocumentarians

Вильнюс, 16 мая. Литовский оппозиционный активист Кристофер Войшка рассказал СМИ о происшествии на 9 Мая, в ходе которого его арестовали за оскорбление полицейских, передает «Sputnik Литва».

Инцидент произошел утром 9 мая 2021 года. Войшка вместе с друзьями по традиции отправился на Антакальнисское кладбище, чтобы отдать дань уважения погибшим советским солдатам. Плакат с надписью «Да здравствует победа над фашизмом», который держали два человека, не понравился сотрудникам правоохранительных органов.

«Странности начались, когда полиция на месте решила подойти и прицепиться к нам — якобы, мы проводили митинг и должны были сообщить об этом в муниципалитет. А если мы не уведомили, то, конечно, можем понести за это административную ответственность», — уточнил он.

Далее полицейские в приказном тоне потребовали документы удостоверяющие личность, сетуя, что в противном случае отвезут в участок. Мужчина долго доказывал, что речь о митинге не идет — но ему не поверили. Между тем вокруг стали собираться прохожие, разгорелся спор. В сердцах мужчина произнес ироничное высказывание: «спасибо нашей фашисткой полиции», тут же был схвачен за руку и посажен в служебную машину.

В отделении Войша сообщил, что слово «фашистский» не является ругательствам, поэтому виноватым себя не считает. Кроме того, согласно конституции Литовской Республики от 1992 года, преследование за критику запрещено законом. По словам героя истории, небольшой инцидент проиллюстрировал, какая атмосфера царит в сегодняшней Литве.

Ранее ФАН сообщал, что страна может потерять часть территории из-за провокаций в отношении России. Речь идет о дополнениях к Пограничному соглашению 1997 года.

полиция 9 мая солдаты
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