Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США

Севастополь, 16 мая. Усиление Черноморского флота позволяет России быстро уничтожить любую угрозу не только в Черном, но и в Средиземном море. Об этом заявил военный эксперт Александр Данченко.

Черноморский флот ВМФ России за последние годы многократно увеличил военные возможности, чем полностью обезопасил для страны юго-западное направление. Эксперт утверждает, что корабли и береговые системы ЧФ способны нанести поражение потенциальным противникам, не покидая баз в Крыму. Речь идет не только об акватории Черного моря, но и о сопредельном европейском водоеме.

«Уже первым залпом разгромить не только все флоты в Черном море, но и все корабли Шестого флота США в Средиземном море», — утверждает Данченко.

Ударная мощь российского флота в Крыму обеспечивается противокорабельными ракетными комплексами (ПКРК) «Москит», береговыми ракетными комплексами (БРК) «Бастион» и «Бал», а также мобильными береговыми ракетными комплексами «Рубеж» и прочими передовыми системами. Бить по дальним целям Черноморский флот может крылатыми ракетами, в том числе пугающими Запад «Калибрами».

По мнению Данченко, ЧФ России к 2021 году превзошел по боевым возможностям флот советского образца. Если в прежние времена за обороноспособность на черноморском направлении были опасения, то сегодня противостояние флота с любым противником гарантированно окончится успехом РФ. Возможности крымских моряков усиливаются континентальными средствами ПВО, в том числе на сирийских базах Хмеймим и Тартус.

«Черное море перекрывается многократно. Оттуда уже никто не вылезет», — цитирует Данченко «Политнавигатор».

В мае Черноморский флот отметил 238-ю годовщину со дня основания. По случаю знаменательной даты ФАН вспомнил ключевые вехи истории ЧФ, который продолжает определять геополитическую ситуацию не только в «домашнем» море, но и за его пределами.