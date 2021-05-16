Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 23:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
23:29
Происшествия
Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве
23:28
Происшествия
Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком
23:26
Общество
Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России
23:25
Общество
Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина
23:16
Политика
Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
23:15
Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
23:09
Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
23:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID
22:57
Шоу-бизнес
Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении
22:47
Происшествия
Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге
22:34
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе
22:26
Спорт
Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта
22:24
Происшествия
Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате
22:19
Происшествия
Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве
22:15
Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
22:14
Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
22:10
Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
22:09
Происшествия
Водитель перевернулся на тракторе в Ленинградской области
22:09
Общество
Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР
Все новости
16 мая 23:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
23:29
Происшествия
Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве
23:28
Происшествия
Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком
23:26
Общество
Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России
23:25
Общество
Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина
23:16
Политика
Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
23:15
Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
23:09
Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
23:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID
22:57
Шоу-бизнес
Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении
22:47
Происшествия
Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге
22:34
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе
22:26
Спорт
Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта
22:24
Происшествия
Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате
22:19
Происшествия
Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве
22:15
Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
22:14
Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
22:10
Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
22:09
Происшествия
Водитель перевернулся на тракторе в Ленинградской области
22:09
Общество
Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР
Все новости

Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США

Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Севастополь, 16 мая. Усиление Черноморского флота позволяет России быстро уничтожить любую угрозу не только в Черном, но и в Средиземном море. Об этом заявил военный эксперт Александр Данченко.

Черноморский флот ВМФ России за последние годы многократно увеличил военные возможности, чем полностью обезопасил для страны юго-западное направление. Эксперт утверждает, что корабли и береговые системы ЧФ способны нанести поражение потенциальным противникам, не покидая баз в Крыму. Речь идет не только об акватории Черного моря, но и о сопредельном европейском водоеме.

«Уже первым залпом разгромить не только все флоты в Черном море, но и все корабли Шестого флота США в Средиземном море», — утверждает Данченко.

Ударная мощь российского флота в Крыму обеспечивается противокорабельными ракетными комплексами (ПКРК) «Москит», береговыми ракетными комплексами (БРК) «Бастион» и «Бал», а также мобильными береговыми ракетными комплексами «Рубеж» и прочими передовыми системами. Бить по дальним целям Черноморский флот может крылатыми ракетами, в том числе пугающими Запад «Калибрами».

По мнению Данченко, ЧФ России к 2021 году превзошел по боевым возможностям флот советского образца. Если в прежние времена за обороноспособность на черноморском направлении были опасения, то сегодня противостояние флота с любым противником гарантированно окончится успехом РФ. Возможности крымских моряков усиливаются континентальными средствами ПВО, в том числе на сирийских базах Хмеймим и Тартус.

«Черное море перекрывается многократно. Оттуда уже никто не вылезет», — цитирует Данченко «Политнавигатор».

В мае Черноморский флот отметил 238-ю годовщину со дня основания. По случаю знаменательной даты ФАН вспомнил ключевые вехи истории ЧФ, который продолжает определять геополитическую ситуацию не только в «домашнем» море, но и за его пределами.

Комментировать
Самое популярное
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 90473 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 32487 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 20001 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 19628 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 17681 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Все новости / Армия / Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
Рейтинг@Mail.ru