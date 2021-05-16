Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении

Москва, 16 мая. Филипп Киркоров выступил в поддержку певицы Манижи, которая будет представлять Россию на Евровидении.

Известный артист признался, что является поклонником Манижи и поддерживал ее на национальном отборе. Он верит в успешное выступление певицы в Роттердаме.

«Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более, такая огромная. Я знаю, когда льется негатив, как это трудно вдвойне — выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала!» — подчеркнул Киркоров.

В поддержку Манижи также выступила представительница Молдавии Наталья Гордиенко. Киркоров написал для конкурсантки Евровидения песню Sugar. Российская исполнительница, по ее словам, обладает талантом, силой и харизмой.

«Мы познакомились, она мне очень импонирует как человек, как артист, и я держу за нее кулачки», — отметила Гордиенко.

Первое выступление Манижи на Евровидении состоится 18 мая. Россиянка выйдет на сцену арены Ahoy в Роттердаме в первом полуфинале.