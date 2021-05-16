ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе

Москва, 16 мая. Боевики обстреляли позиции правительственных сил Сирии на юго-западе провинции Идлиб. Атака производилась с использованием 120-мм минометов и установок ЗУ-23.

Жертвами обстрела стали трое военных, еще четыре человека получили ранения. Соответствующее заявление сделал замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Обстрел длился на протяжении ночи с 15 на 16 мая. ЦПВС в очередной раз призвал незаконные вооруженные формирования сложить оружие и встать на сторону мирного урегулирования ситуации на подконтрольных им территориях.

Не менее десяти боевиков ранее были ликвидированы в ходе атаки террористов на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Группа из примерно 20 человек напала на военнослужащих вблизи населенного пункта Мелладжа.