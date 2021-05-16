Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта

Будапешт, 16 мая. Российский прыгун в воду Александр Бондарь стал обладателем золотой медали по прыжкам в воду с 10-метровой высоты на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Его соотечественник Виктор Минибаев занял третью строчку. Соревнования проходят в столице Венгрии — Будапеште.

После шести прыжков Бондарь набрал 564,35 балла. Результат Минибаева — 530,05. На втором месте оказался спортсмен из Великобритании Томас Дейли (533, 30).

Сейчас сборная России находится на первом месте в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта. В копилке россиян 11 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.

Недавно главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил окончательный состав на Евро-2020. В команде не будет Александра Кокорина, зато сыграет 37-летний Юрий Жирков.