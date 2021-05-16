Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате

Чебоксары, 16 мая. Компания, предоставляющая услуги по прокату электросамокатов в Чебоксарах, 12 раз списала средства с банковской карты мужчины, арендовавшего транспортное средство.

Молодой человек решил покататься на самокате по набережной. С его счета сняли 250 рублей за 30 минут, но после окончания поездки списания продолжились, пока на карте мужчины не закончились средства.

«Сначала сняли 250 рублей. Потом еще восемь раз по 250 рублей и три раза по 180 рублей. Техподдержка пообещала вернуть деньги в течении трех дней», — рассказал потерпевший.

Инцидент объяснили сбоем платежной системы и попросили мужчину не пополнять банковскую карту, пока неполадки не будут устранены. Житель Чебоксар был вынужден без денег и пешком возвращаться к машине.

Электросамокат ранее похитили в Кировском районе Санкт-Петербурга при неизвестных обстоятельствах. Транспортное средство принадлежит одной из местных компаний, ущерб оценили в 24 тысячи рублей.