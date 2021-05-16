Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве

Гиват-Зеэв, 16 мая. Количество эвакуированных при обрушении трибуны во время религиозного праздника в синагоге в поселении Гиват-Зеэв выросло до 167 человек.

Известно, что среди эвакуированных экстренными службами жителей, 152 получили легкие ранения, пять человек находятся в тяжелом состоянии, десять — в среднем. Об этом сообщили в службе скорой помощи «Маген Давид Адом».

Ранее медики отчитались, что жертвой происшествия стал один человек, еще несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Согласно предварительной версии, верхние трибуны синагоги не выдержали такую нагрузку.