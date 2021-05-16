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16 мая 23:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
23:29
Происшествия
Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве
23:28
Происшествия
Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком
23:26
Общество
Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России
23:25
Общество
Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина
23:16
Политика
Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
23:15
Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
23:09
Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
23:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID
22:57
Шоу-бизнес
Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении
22:47
Происшествия
Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге
22:34
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе
22:26
Спорт
Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта
22:24
Происшествия
Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате
22:19
Происшествия
Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве
22:15
Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
22:14
Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
22:10
Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
22:09
Происшествия
Водитель перевернулся на тракторе в Ленинградской области
22:09
Общество
Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР
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Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями

Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
pixabay.com

Москва, 16 мая. Коронавирус заставил людей тщательнее следить за гигиеной, поэтому произошел спад числа кишечных инфекций, заявила врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова.

Несмотря на страшные последствия COVID-19, выявился и положительный фактор вируса. Новые условия жизни в пандемии вынудили россиян тщательнее соблюдать правила гигиены, поэтому уменьшилось количество заболеваний кишечными инфекциями. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

В условиях распространения коронавируса стали очень хорошо соблюдаться гигиенические меры. Люди всегда моют руки, продукты, а иногда даже и их упаковку. Раньше этими правилами многие пренебрегали.

Павлова отметила, что родители стали лучше следить за детьми. Кроме того, положительно повлияло использование масок и перчаток. Кишечная палочка стала встречаться гораздо реже. Снижение заболеваемости также подтверждает и Роспотребнадзор.

Недавно группа ученых из Бразилии в ходе исследований выяснила, что специя может убивать COVID-19. Оказалось, что куркумин может быть эффективен в борьбе с коронавирусом, специалисты предположили возможность разработки препарата на его основе.

врач кишечная палочка пандемия коронавирус
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