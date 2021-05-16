Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями

Москва, 16 мая. Коронавирус заставил людей тщательнее следить за гигиеной, поэтому произошел спад числа кишечных инфекций, заявила врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова.

Несмотря на страшные последствия COVID-19, выявился и положительный фактор вируса. Новые условия жизни в пандемии вынудили россиян тщательнее соблюдать правила гигиены, поэтому уменьшилось количество заболеваний кишечными инфекциями. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

В условиях распространения коронавируса стали очень хорошо соблюдаться гигиенические меры. Люди всегда моют руки, продукты, а иногда даже и их упаковку. Раньше этими правилами многие пренебрегали.

Павлова отметила, что родители стали лучше следить за детьми. Кроме того, положительно повлияло использование масок и перчаток. Кишечная палочка стала встречаться гораздо реже. Снижение заболеваемости также подтверждает и Роспотребнадзор.

Недавно группа ученых из Бразилии в ходе исследований выяснила, что специя может убивать COVID-19. Оказалось, что куркумин может быть эффективен в борьбе с коронавирусом, специалисты предположили возможность разработки препарата на его основе.