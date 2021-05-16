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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
23:29
Происшествия
Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве
23:28
Происшествия
Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком
23:26
Общество
Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России
23:25
Общество
Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина
23:16
Политика
Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
23:15
Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
23:09
Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
23:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID
22:57
Шоу-бизнес
Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении
22:47
Происшествия
Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге
22:34
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе
22:26
Спорт
Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта
22:24
Происшествия
Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате
22:19
Происшествия
Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве
22:15
Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
22:14
Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
22:10
Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
22:09
Происшествия
Водитель перевернулся на тракторе в Ленинградской области
22:09
Общество
Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР
Все новости

В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу

Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
ФБА «Экономика сегодня»

Уфа, 16 мая. Глава Башкирии указал на способ, который позволит побороть сомнительный бизнес, сидящий на «золотой жиле» республики.

Компания «Альт-инвест», занимающаяся добычей золота в Республике Башкортостан, попала в поле зрения местных властей. Так, в материале АиФ было указано, что конечным бенефициаром этого золотого бизнеса является бывший депутат Верховной Рады Леонид Казаченко. Данную тему во время заседания комиссии по вопросам деятельности недропользователей поднял глава республики Радий Хабиров.

Российский политик отметил, что компания экс-нардепа ведет себя в этом регионе РФ «наглейшим образом», занимаясь бесконтрольной добычей золота на землях сельхозназначения. Помимо этого, данные территории засоряются отходами производства, поскольку руководство фирмы пренебрегает требованиями к рекультивации земель. В итоге Хабиров нашел способ, как привести в порядок золотодобычу на подконтрольных ему территориях.

В РФ ответят на хищническое «разграбление» богатств Башкирии распространением опыта, который ранее уже был «обкатан» на структурах «Газпрома», Ростеха и ряда других нефтехимических компаний.

«Глава региона предложил всех недропользователей объединить в саморегулируемую ассоциацию и создать межведомственную комиссию, которая будет оперативно решать острые вопросы», — сообщает АиФ.

Глава региона отметил, что в итоге всем станет ясно, кто реальный собственник бизнеса, а также позволит обеспечить «канал воздействия по решению острейших проблем». Также он указал на давний интерес властей к компаниям, «прячущим хвосты» за границей или в офшорах. В частности, были названы ООО «Златолит-Плюс» с Сейшельских островов и «ИремельБашресурс», принадлежащую чешскому бизнесу. В данной ситуации регион теряет налоги, а иностранцы сидят на «золотой жиле», чего башкиры больше не намерены терпеть.

В итоге становится очевидно, что золотой бизнес экс-нардепа — это только начало, и вскоре российские власти могут вплотную заняться всеми сомнительными схемами для вывода средств из страны.

Ранее сообщалось о готовности России обогнать Китай по уровню производстве золота.

башкирия экономика золото нардеп
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