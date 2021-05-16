Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов

Вашингтон, 16 мая. Иммигрант Осиэль Мендоса приобрел участок границы в Техасе, через который незаконно переехал в Соединенные Штаты Америки, чтобы другие беженцы смогли поступить аналогично.

С осени прошлого года власти США стараются приобрести права на землю Мендосы для строительства 6-километровой стены. Правительство с давних пор хочет закрыть «дырку» в стене экс-президента страны Дональда Трампа.

Зимой правительство США получило территорию в собственность, однако дело остается открытым в связи с неутвержденной компенсацией. За участок иммигрант потребовал 200 тыс. долларов, не соглашаясь на предложенные Министерством юстиции 136 тыс. долларов.

Мужчина незаконно въехал в Соединенные Штаты Америки, чтобы устроиться на работу по достижении совершеннолетнего возраста. В первые месяцы Мендоса работал в строительной бригаде, скопив деньги, он приобрел прачечную и магазин. Спустя время он купил ранчо площадью 400 акров у самой границы и начал беспрепятственно пропускать всех беженцев.

Ранее ФАН сообщал, что международный комитет спасения обеспокоен безопасностью беженцев, которых вернули сотрудники береговой охраны в Ливию. По словам правозащитников, большинство мигрантов были отправлены в переполненные центры, где сталкиваются с ненадлежащими санитарно-гигиеническими условиями и подвергаются насилию.