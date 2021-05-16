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16 мая 23:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
23:29
Происшествия
Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве
23:28
Происшествия
Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком
23:26
Общество
Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России
23:25
Общество
Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина
23:16
Политика
Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
23:15
Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
23:09
Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
23:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID
22:57
Шоу-бизнес
Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении
22:47
Происшествия
Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге
22:34
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе
22:26
Спорт
Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта
22:24
Происшествия
Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате
22:19
Происшествия
Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве
22:15
Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
22:14
Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
22:10
Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
22:09
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Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов

Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
 /  rosbalt.ru

Вашингтон, 16 мая. Иммигрант Осиэль Мендоса приобрел участок границы в Техасе, через который незаконно переехал в Соединенные Штаты Америки, чтобы другие беженцы смогли поступить аналогично.

С осени прошлого года власти США стараются приобрести права на землю Мендосы для строительства 6-километровой стены. Правительство с давних пор хочет закрыть «дырку» в стене экс-президента страны Дональда Трампа.

Зимой правительство США получило территорию в собственность, однако дело остается открытым в связи с неутвержденной компенсацией. За участок иммигрант потребовал 200 тыс. долларов, не соглашаясь на предложенные Министерством юстиции 136 тыс. долларов.

Мужчина незаконно въехал в Соединенные Штаты Америки, чтобы устроиться на работу по достижении совершеннолетнего возраста. В первые месяцы Мендоса работал в строительной бригаде, скопив деньги, он приобрел прачечную и магазин. Спустя время он купил ранчо площадью 400 акров у самой границы и начал беспрепятственно пропускать всех беженцев.

Ранее ФАН сообщал, что международный комитет спасения обеспокоен безопасностью беженцев, которых вернули сотрудники береговой охраны в Ливию. По словам правозащитников, большинство мигрантов были отправлены в переполненные центры, где сталкиваются с ненадлежащими санитарно-гигиеническими условиями и подвергаются насилию.

беженцы граница техас
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