Водитель перевернулся на тракторе в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 16 мая. Автокатастрофа с участием трактора произошла в одном из населенных пунктов Ленинградской области. Водитель погиб.

Сообщение в правоохранительные органы поступило практически сразу же после дорожно-транспортного происшествия. Трактор съехал в кювет между деревнями Рассохи и Шатновичи. Владелец транспортного средства — 61-летний мужчина, погиб на месте ДТП, сообщают СМИ.

В конце апреля в Пермской области щетка трактора намотала на себя мужчину. От полученных повреждений местный житель скончался на месте.