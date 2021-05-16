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16 мая 23:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:35
Армия
Испытания ракеты «Циркон» планируют завершить к концу лета
23:29
Происшествия
Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве
23:28
Происшествия
Пожилая японка расправилась с мужем аэрозольным баллончиком
23:26
Общество
Вассерман объяснил, как грамотно использовать пенсию в России
23:25
Общество
Изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина
23:16
Политика
Осташко заставил гостя из Киева проговориться о «не украинском» шельфе Крыма
23:15
Общество
Житель Вильнюса рассказал о праздновании Дня Победы в Литве
23:09
Армия
Военный эксперт предрек ЧФ РФ быструю и разгромную победу над Шестым флотом США
23:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА оценил необходимость ограничений из-за роста случаев COVID
22:57
Шоу-бизнес
Киркоров верит в успешное выступление Манижи на Евровидении
22:47
Происшествия
Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге
22:34
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели трех сирийских военных при обстреле боевиков в Идлибе
22:26
Спорт
Россиянин Бондарь завоевал золото на ЧЕ по водным видам спорта
22:24
Происшествия
Житель Чебоксар лишился всех денег на карте после поездки на электросамокате
22:19
Происшествия
Медики эвакуировали более 160 человек из синагоги в Гиват-Зеэве
22:15
Общество
Пандемия COVID-19 снизила количество заражений кишечными инфекциями
22:14
Экономика
В Башкирии нашли способ привести в порядок золотодобычу
22:10
Общество
Житель Техаса купил участок на границе в США и незаконно пропускает мигрантов
22:09
Происшествия
Водитель перевернулся на тракторе в Ленинградской области
22:09
Общество
Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР
Все новости

Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР

Общество
Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР
Nation News  /  Виктория Старовойтова

Таллин, 16 мая. Население в «освободившейся от советского ига» республике сократилось примерно на 230 тысяч человек, убыль составила почти 15%.

В Эстонской Советской Социалистической Республике проживали 1 567 749 граждан к моменту независимости страны. Недавно в Эстонии были опубликованы статистические данные, которые подтверждают, что численность эстонцев уменьшилась примерно в шесть раз, передает радио Sputnik.

В то же время при СССР в республике число граждан было не только больше, но и наблюдался прирост населения. Это было связано с тем, что эстонские многодетные семьи были в большом почете. На сегодняшний день число жителей Эстонии составляет 1 338 68 человек.

Из современной Эстонии уезжает иноязычное население — самая молодая и деятельная часть страны. В прошлом году государство покинуло 12 427 граждан.

При этом год за годом падает рождаемость: в прошлом году на свет появилось на 890 младенцев меньше, чем в 2019 году. Одновременно с этим умирает больше людей, число ушедших в мир иной выросло на 410 человек. Эта статистика отражает положение дел в Эстонии, и даже пандемия коронавируса здесь не причем, так как тенденция на убыль населения обозначилась уже давно.

При этом русскоязычное население Эстонии постоянно жалуется на ущемление прав. Однако Европейский суд по правам человека игнорирует иски русских прибалтов.

эстония прибалтика демография население
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Все новости / Общество / Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР
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