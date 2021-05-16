Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР

Таллин, 16 мая. Население в «освободившейся от советского ига» республике сократилось примерно на 230 тысяч человек, убыль составила почти 15%.

В Эстонской Советской Социалистической Республике проживали 1 567 749 граждан к моменту независимости страны. Недавно в Эстонии были опубликованы статистические данные, которые подтверждают, что численность эстонцев уменьшилась примерно в шесть раз, передает радио Sputnik.

В то же время при СССР в республике число граждан было не только больше, но и наблюдался прирост населения. Это было связано с тем, что эстонские многодетные семьи были в большом почете. На сегодняшний день число жителей Эстонии составляет 1 338 68 человек.

Из современной Эстонии уезжает иноязычное население — самая молодая и деятельная часть страны. В прошлом году государство покинуло 12 427 граждан.

При этом год за годом падает рождаемость: в прошлом году на свет появилось на 890 младенцев меньше, чем в 2019 году. Одновременно с этим умирает больше людей, число ушедших в мир иной выросло на 410 человек. Эта статистика отражает положение дел в Эстонии, и даже пандемия коронавируса здесь не причем, так как тенденция на убыль населения обозначилась уже давно.

При этом русскоязычное население Эстонии постоянно жалуется на ущемление прав. Однако Европейский суд по правам человека игнорирует иски русских прибалтов.