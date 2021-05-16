Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»

Банги, 16 мая. Координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи осудил попытки Франции дискредитировать ЦАР и ее союзников.

Косимачи также поставил на вид европейского государства недавнюю поимку французского гражданина. Стоит напомнить, что 10 мая его арестовала центральноафриканская полиция. Задержанный подозревается в работе на спецслужбы бывшей метрополии и покупке клеветнических показаний против российских инструкторов.

Руководитель Talitha Koum назвал Францию «источником всех зол», который стремится разрушить мир на территории ЦАР, финансируя боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» экс-президента Франсуа Бозизе.

Он также восхитился бдительностью и храбростью бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA) и поблагодарил союзников африканской республики, Россию и Руанду, за оказанную помощь в борьбе с бандформированиями.