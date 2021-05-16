Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива

Банги, 16 мая. Правительственная группа экспертов направилась в соседний Камерун, чтобы найти решение проблемы нехватки топлива в ЦАР.

В составе комиссии — генеральный директор и технические специалисты. Как сообщается, они находятся в командировке уже неделю.

Совсем недавно топливный кризис охватил республику, в результате чего многие потребители потеряли возможность заправлять свои транспортные средства бензином. Аналитики заявляют, что дефицит горючего возник из-за закрытия дороги в камерунский город Гаруа-Булай, через который шел активный экспорт в ЦАР высококачественного горючего.

Несмотря на временные трудности, связанные с топливом, власти африканского государства продолжают активно реализовывать экономические проекты. Это стало возможным после уничтожения большей части незаконных вооруженных формирований экс-президента Франсуа Бозизе, которые терроризировали население и всю страну.