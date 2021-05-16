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16 мая 22:09
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22:09
Происшествия
Водитель перевернулся на тракторе в Ленинградской области
22:09
Общество
Численность населения Эстонии идет на убыль с момента отделения от СССР
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
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Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ

Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
pixabay.com

Москва, 16 мая. Число заражений коронавирусом в России незначительно выросло из-за майских праздников. Такое мнение выразил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

По его словам, люди расслабились и позволили себе пренебречь санитарными мерами, что вызвало небольшой всплеск заболеваемости.

«Люди пошли гулять, пошли праздновать, еще больше расслабились, люди устали, конечно, расслабляются. Не так тщательно следят за масочно-перчаточным режимом», — заявил медик.

Малышев подчеркнул, что необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты, особенно в местах скопления народа, в том числе в общественном транспорте. По его словам, многие граждане носят маски не так как положено, а про перчатки и вовсе забыли.

Недавно оперштаб опубликовал информацию о количестве заражений коронавирусом в России за 16 мая. По данным ведомства, за последние сутки зафиксировано 8554 новых случаев.

малышев пандемия коронавирус масочный режим
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Все новости / Общество / Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
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