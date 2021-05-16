Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ

Москва, 16 мая. Число заражений коронавирусом в России незначительно выросло из-за майских праздников. Такое мнение выразил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

По его словам, люди расслабились и позволили себе пренебречь санитарными мерами, что вызвало небольшой всплеск заболеваемости.

«Люди пошли гулять, пошли праздновать, еще больше расслабились, люди устали, конечно, расслабляются. Не так тщательно следят за масочно-перчаточным режимом», — заявил медик.

Малышев подчеркнул, что необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты, особенно в местах скопления народа, в том числе в общественном транспорте. По его словам, многие граждане носят маски не так как положено, а про перчатки и вовсе забыли.

Недавно оперштаб опубликовал информацию о количестве заражений коронавирусом в России за 16 мая. По данным ведомства, за последние сутки зафиксировано 8554 новых случаев.