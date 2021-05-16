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16 мая 22:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
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21:41
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21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
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Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах

Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 16 мая. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник подтвердила заявление певицы Ани Лорак о домогательствах продюсера и композитора Константина Меладзе.

Ани Лорак намекнула в эфире шоу «Судьба человека», что Меладзе предлагал ей продвижение по карьерной лестнице в обмен на интим, однако певица отказалась. Найник обвинила продюсера в домогательствах вслед за украинской исполнительницей.

Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала, что попала в группу, когда ей было 23 года. В коллектив ее позвал брат композитора, певец Валерий Меладзе, который пообещал ей, что в коллективе ее будут уважать. Продюсер встретил девушку в аэропорту и отвез в номер отеля, где попросил примерить концертный костюм, из-за чего Найник испытала неловкость. После этого они вместе приехали в студию звукозаписи, где Меладзе ей рассказывал о Лорак.

«В тот же день мы обсудили Ани Лорак, тогда она еще не была так популярна. И я поверхностно ее знала. Он тогда рассказывал: Ани Лорак умоляет меня с ней поработать. Я запомнила это. И через несколько лет с ней это происходит», — вспомнила бывшая солистка группы в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Артистка рассказала, что получила первый тревожный звоночек, когда на прощание Константин Меладзе ее не по-отечески приобнял. В тот момент Найник очень напряглась, и продюсер он уехал, но у них начались переписки.

«Я поняла, что со всеми девочками так переписывается. Потом меня вызывает Костя на ковер — что-то ему не понравилось. Он интеллигентно общается. Какое-то странное общение, которое не клеилось. Я так им восхищалась: смотрела как кролик на удава. И он посадил меня к себе на колени. И начал меня хватать за нижнюю часть бедра. Меня скукожило, руки его по мне ходят сильнее и сильнее...» - продолжила свой рассказал Найник.

Через полгода после этого инцидента Найник покинула группу. По словам артистки, Константин Меладзе потом называл ее профнепригодной. Следом за ней через какое-то время из коллектива ушла и Алена Винницкая, которая, по мнению, Найник, также не решилась на интим с прдюсером.

Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак. По словам певца, продюсер относился к украинской исполнительнице как к младшей сестре.

Ани Лорак домогательства меладзе
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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
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