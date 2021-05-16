Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР

Банги, 16 мая. Остатки боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», подконтрольные экс-президенту Франсуа Бозизе, терроризируют население ЦАР и избегают прямых столкновений с армией Центральноафриканской Республики.

Участились случаи нападений бандгрупп на местных жителей. Остатки боевиков похищают людей в северо-западном регионе страны. В течение недели зарегистрировано два подобных инцидента, один из которых произошел на 24-м километре трассы Буар — Белоко, второй — в деревне Ндиба.

Только после прибытия бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA) вместе с российскими и руандийскими союзниками боевики покинули место дислокации и перестали сеять хаос на этих территориях.

После разгрома основных сил незаконных вооруженных формирований власти страны приступили к поэтапному восстановлению экономики и инфраструктуры. Уставшее от войны население ЦАР вновь смогло почувствовать зачатки мирной жизни.