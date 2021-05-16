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22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
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Все новости

Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР

Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 16 мая. Центральноафриканская Республика возвращается к стабильной и мирной жизни. Покой восстановился еще в одном населенном пункте, который пережил бесчинства боевиков.

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил, что в городе Алиндао все спокойно.

«Жизнь в Алиндао, одной из субпрефектур Нижнего Котто, вернулась в нормальное русло», — написал он.

Глава правительства добавил, что населенный пункт полностью освобожден от бандитов, наемников и других преступников. Люди наконец чувствуют себя в безопасности.

Вооруженные силы (FACA) вошли в Алиндао в марте этого года. Они выбили из города боевиков и организовали патрулирование. Благодаря им в населенном пункте восстановился порядок.

цар нгребада
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