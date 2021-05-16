Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР

Банги, 16 мая. Центральноафриканская Республика возвращается к стабильной и мирной жизни. Покой восстановился еще в одном населенном пункте, который пережил бесчинства боевиков.

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил, что в городе Алиндао все спокойно.

«Жизнь в Алиндао, одной из субпрефектур Нижнего Котто, вернулась в нормальное русло», — написал он.

Глава правительства добавил, что населенный пункт полностью освобожден от бандитов, наемников и других преступников. Люди наконец чувствуют себя в безопасности.

Вооруженные силы (FACA) вошли в Алиндао в марте этого года. Они выбили из города боевиков и организовали патрулирование. Благодаря им в населенном пункте восстановился порядок.