Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия

Лондон, 16 мая. Кофе является одним из самых полезных напитков для поддержания здорового образа жизни и долголетия. По мнению ученых, его польза заключается в биоактивных веществах.

Напиток значительно снижает риск возникновения серьезных заболеваний. Содержащиеся в нем элементы позволяют защитить человеческий организм, считают ученые и медики по всему миру.

По данным исследований, одна чашка кофе в день помогает снизить возможность ранней смерти на 8%, две-пять увеличивают этот шанс еще на 4%. При этом, если человек употребляет ежедневно по шесть чашек натурального кофе, то риск преждевременного ухода из жизни сокращается на 16%.

Недавно ученые предупредили, что изменения климата негативно сказываются на выращивании кофе. По данным специалистов из Потсдамского института, глобальное потепление может привести к исчезновению некоторых сортов напитка.