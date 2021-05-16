Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо

Банги, 16 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) освободили населенный пункт Боколобо.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада.

Поселение расположено всего в 60 километрах от города Бамбари. В нем скрывались остатки бандитов из группировки Али Дарасса. Однако перед приходом армии они успели сбежать от правосудия.

Нгребада сообщил, что Боколобо возвращается к мирной жизни, а силовики обеспечивают порядок и безопасность местного населения.

«Народ свободно вздохнул после оккупации. Скоро начнется расследование, и все ответственные за преступления против мирного населения предстанут перед законом», — заявил глава центральноафриканского правительства.

Премьер поздравил бойцов национальной армии и их союзников, которые выбили бандитов из поселка. Кроме того, он отметил успехи военнослужащих в преследовании Дарасса. Нгребада уверен, что в скором времени главаря боевиков задержат.

Недавно к мирной жизни вернулся город Бакума. Он восемь лет находился гнетом бандгрупп. Но после того, как в него вошли бойцы FACA, там наконец воцарились стабильность и покой.