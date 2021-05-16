Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой

Лондон, 16 мая. Супруга внука британской королевы Елизаветы II принца Уильяма Кейт Миддлтон назвала любимую еду их шестилетней дочери Шарлотты.

О любимой закуске девочки герцогиня Кембриджская рассказала во время визита в начальную школу Энфилда. Вкусовые предпочтения дочери принца Уильяма удивили публику — оказалось, что девочка любит оливки, как и ее мать.

Миддлтон старается привить детям любовь к качественной еде с раннего возраста. Для этого герцогиня Кембриджская иногда готовит вместе с детьми. Сыновья и дочь принца Уильяма и его супруги также любят простые блюда, например, макароны с сыром.

Из закусок дети иногда выбирают овощи, отдавая предпочтение моркови, а маленький Луи любит свеклу, пишет издание The Sun. Кроме того, наследники королевской семьи любят бобы.

Младший брат Кейт Миддлтон Джеймс ранее признался, что боролся с клинической депрессией. Он рассказывал, что справиться с этим состоянием ему помогли пчелы. По словам брата герцогини Кембриджской, единение с природой обеспечивает человеку спокойствие.