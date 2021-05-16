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16 мая 22:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
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Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью

Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 16 мая. Футболист Дмитрий Тарасов впервые за два года смог увидеться с дочкой Ангелиной от первого брака. С матерью девочки спортсмен находился в плохих отношениях.

Старшая наследница футболиста родилась в 2009 году в браке с первой супругой Оксаной. Последние годы Тарасов воевал с бывшей женой. Он подал в суд, чтобы снизить алименты на ребенка и не стеснялся публично нелестно высказываться о матери своей дочери. В последний раз он проводил время с Ангелина в 2019 году. По словам Оксаны, после экс-супруг перестал выходит на связь и не интересовался жизнью ребенка.

На днях на официальной странице Тарасова в Instagram появился трогательный семейный снимок. В кадре футболист позирует вместе с третьей женой Анастасией Костенко, двумя их общими дочками Миланой и Евой и старшей Ангелиной от первого брака. По словам спортсмена, он на седьмом небе от счастья, что наконец-то смог обнять свою наследницу.

«Мы прошли через многое: мы только учимся выстраивать отношения все вместе. Это сложный процесс, но мы справимся самостоятельно. Нам хватит мудрости, любви, желания и сил, чтобы прекратить споры ради счастья всех наших детей. Мы просто хотим приумножать нашу любовь», — заявил Тарасов.

Футболист не объяснил, каким образом они с бывшей женой сумели договориться. Однако, как отметили фолловеры, главное, что взрослые люди забыли свои обиды ради воспитания ребенка. Некоторые пользователи отметили, что встреча с дочерью совпала с тем, что Тарасов решил стать блогером, рассказывающем о семье и детях. В Сети уже высмеяли планы спортсмена учить другие пары семейным отношениям и припомнили спортсмену его личные неудачи.

дети семья отношения
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