Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью

Москва, 16 мая. Футболист Дмитрий Тарасов впервые за два года смог увидеться с дочкой Ангелиной от первого брака. С матерью девочки спортсмен находился в плохих отношениях.

Старшая наследница футболиста родилась в 2009 году в браке с первой супругой Оксаной. Последние годы Тарасов воевал с бывшей женой. Он подал в суд, чтобы снизить алименты на ребенка и не стеснялся публично нелестно высказываться о матери своей дочери. В последний раз он проводил время с Ангелина в 2019 году. По словам Оксаны, после экс-супруг перестал выходит на связь и не интересовался жизнью ребенка.

На днях на официальной странице Тарасова в Instagram появился трогательный семейный снимок. В кадре футболист позирует вместе с третьей женой Анастасией Костенко, двумя их общими дочками Миланой и Евой и старшей Ангелиной от первого брака. По словам спортсмена, он на седьмом небе от счастья, что наконец-то смог обнять свою наследницу.

«Мы прошли через многое: мы только учимся выстраивать отношения все вместе. Это сложный процесс, но мы справимся самостоятельно. Нам хватит мудрости, любви, желания и сил, чтобы прекратить споры ради счастья всех наших детей. Мы просто хотим приумножать нашу любовь», — заявил Тарасов.

Футболист не объяснил, каким образом они с бывшей женой сумели договориться. Однако, как отметили фолловеры, главное, что взрослые люди забыли свои обиды ради воспитания ребенка. Некоторые пользователи отметили, что встреча с дочерью совпала с тем, что Тарасов решил стать блогером, рассказывающем о семье и детях. В Сети уже высмеяли планы спортсмена учить другие пары семейным отношениям и припомнили спортсмену его личные неудачи.