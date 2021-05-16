Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина

Москва, 16 мая. Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце считает, что идеального мужчину отличает от всех остальных лишь одно качество — верность. Однако, к сожалению, это большая редкость.

В прошлом году Муцениеце со скандалом развелась с супругом Павлом Прилучным после девяти лет совместной жизни. Сразу же после разрыва поползли слухи, что звездный брак распался из-за измен актера и его романа с Мирослава Карпович.

В одном из интервью Агата Муцениеце призналась, что «сильно обожглась» и теперь не скоро решится на серьезные отношения. По словам актрисы, теперь ей потребуется немало времени, чтобы заново научиться доверять. В последнем выпуске YouTube-шоу «Честный развод» она поговорила с известными блогерами Денисом и Леной Кукояка, которые для многих являются примером крепкой пары.

Муцениеце задала своим гостям много откровенных вопросов об изменах, отношению к флирту партнера с другими и о новом опыте в постели. Во время беседы звезда восхитилась, насколько бережно относится к своей жене Денис Кукояка.

«Настоящий мужчина классный, когда у него реально одна женщина и он ее очень сильно любит. Вот в этом весь настоящий мужчина», — отметила актриса.

Однако развод стал тяжелым периодом не только для Агаты Муцениеце. Павел Прилучный рассказал, как перенес сердечный приступ два года назад. В тот период он уже был на грани разрыва с женой.