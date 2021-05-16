Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце

Москва, 16 мая. Солист группы «Хлеб» Денис Кукояка, который много лет назад снимался с актрисой Агатой Муцениеце в одном сериале, откровенно рассказал о постельных сценах с ней.

Музыкант играл главную роль в сериале «Гражданский брак», в котором он и Муцениеце притворялись влюбленной парой. По сценарию им приходилось играть много постельных сцен, которые выглядели довольно натурально. При этом Кукояка и Муцениеце на тот момент состояли в законных браках. В шоу YesNoYes артист рассказал об интиме с актрисой в кино.

По словам музыканта, играть страсть в кадре давалось ему непросто. На съемках присутствовал муж Муцениеце — актер Павел Прилучный — который внимательно наблюдал за происходящим. Для Кукояки это был настолько необычный опыт, что случались «побочные эффекты» в виде отсутствия эрекции.

«Жена меня страшно ревновала, но напрасно... Как можно расслабиться, когда муж твоей партнерши наблюдает за процессом? Павла (Прилучного. — Прим. Ред.) можно понять, ведь новички часто влюбляются в коллег по фильму. Его переживания были видны", — вспомнил музыкант.

С тех пор прошло много времени и Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Недавно она призналась, что не хочет связывать себя узами брака.