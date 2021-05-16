Банги, 16 мая. Франция с 2019 года пытается дестабилизировать ситуацию в Центральноафриканской Республике. В этом уверен директор Международного фонда лучшего управления Джеймс Уилсон.

Он опубликовал статью в «Политическом отчете ЕС», в которой открыто заговорил об аресте французского гражданина Хуана Реми Киньоло. Его задержали в Банги, а при обыске нашли внушительный оружейный арсенал. Мужчину подозревают в участии и попытке государственного переворота, а также в подготовке боевиков.

Уилсон отметил, что это уже второй такой случай. Еще в 2019 году в ЦАР арестовали Кристофа Рэнето с позывным Мартин. Агент французской секретной службы выступал в качестве советника экс-президента Франсуа Бозизе, который сам на данный момент в розыске за антиправительственную деятельность и попытку срыва декабрьских выборов.

Киньоло также может оказаться сотрудником спецслужб. Кроме того, Уилсон подозревает, что именно он возглавляет информационную кампанию, направленную на дискредитацию российских инструкторов, которые обучают вооруженные силы (FACA).

Первые попытки выставить армию ЦАР и ее союзников преступниками Франция предприняла еще в 2019 году. Тогда Париж подкупил Махамата Нур Мамаду, который дал ложные показания. Он заявил, что россияне якобы пытали центральноафриканцев. Однако вскоре признался, что его заставили соврать.

Последней информационной атакой стала публикация RFI, в которой FACA и российских инструкторов опять обвинили в нарушении прав человека. При этом многие граждане республики встали на их защиту: в социальных сетях начали появляться видеоролики и просто посты с рассказами о том, как французы предлагали деньги за ложные обвинения против защитников ЦАР.

Уилсон подчеркнул, что специалисты из РФ сыграли огромную роль в восстановлении мира в африканской стране. Вооруженные силы разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) благодаря высокому уровню подготовки. Париж обеспокоен тем, что у него не останется причин оставаться в республике. На фоне этого бывшая метрополия пытается дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать авторитет войск, а также их союзников.

Жители ЦАР уже давно понимают, что Франция и Организация Объединенных Наций преследуют только собственные интересы. Именно поэтому они не просто не поверили в фейки, опубликованные RFI, но и поддержали своих защитников.

По всей стране прошла масштабная акция, в которой приняли участие около 20 тысяч человек. Центральноафриканцы вышли на демонстрацию против многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и французского присутствия.