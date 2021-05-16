Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах

Москва, 16 мая. Звезда сериала «Марш Турецкого» Жанна Эппле высказалась о ситуации с домогательствами в отечественной киноиндустрии и призналась, что у нее тоже есть секреты.

Создатели шоу «Звезды сошлись» посвятили новый выпуск передачи канала НТВ домогательствам. Эта тема широко обсуждается в актерской среде после признаний звезды советского и российского кино Елены Прокловой, которая столкнулась с приставаниями известного артиста, когда ей было 15 лет.

Участницами шоу о домогательствах стали известные актрисы. Оказалось, что у многих из них есть похожий опыт. Вспомнила о своих секретах и Жанна Эппле.

«Каждый секрет ждет своего часа. У меня тоже есть секреты. И, возможно, я когда-нибудь вас всех удивлю, а, возможно, и нет. У меня есть выбор, говорить или нет. Также есть выбор у 15-летней девушки, идти в артистки или идти в учительницы в школе. Мы действительно зависимы», — отметила актриса.

На шоу выступила и артистка Татьяна Васильева. Она заявила, что большинство актрис проходят через домогательства. По словам Васильевой, иначе девушки не могут построить успешную карьеру в кино.