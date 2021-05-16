Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области

Вологда, 16 мая. Спасатели продолжили искать вертолет с людьми на борту, разбившийся в октябре прошлого года на реке Сухона в районе деревни Бобровское Нюксенского района в Вологодской области.

Вертолет Robinson R44 потерпел крушение 20 октября 2020 года. Борт упал в реку Сухона, которая находится в 130 км от города Череповец. Летательный аппарат следовал по маршруту Вологда — Великий Устюг. На борту находился экс-заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев. Всего в авиакатастрофе пострадали четыре человека.

В ноябре поисковая группа прекратила искать обломки вертолета в связи с образовавшимся льдом на реке Сухона. Ранее стало известно о местонахождении одного из обломков воздушного судна. Предположительно была найдена хвостовая часть аппарата.