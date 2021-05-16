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16 мая 22:08
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новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
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Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах

Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 16 мая. Профайлер по мимике и жестам Илья Анищенко внимательно изучил выпуск «Секрета на миллион» , в котором актриса Елена Проклова призналась, что стала жертвой домогательств в 15 лет.

Многие коллеги Прокловой не поверили ее словам и даже обвинили в пиаре на грязном скандале. Однако эксперт по мимике и жестам Илья Анищенко заявил, что звезда была абсолютна честна и откровенна, когда рассказывала о тяжелом эпизоде из своей жизни на многомиллионную аудиторию. Он отметил, что все эмоции — отвращение, страх, ужас, презрение — были на лице артистки, и такое невозможно сыграть.

По словам профайлера, Проклова в юном возрасте получила сильнейшую психотравму, ведь она стала жертвой не просто насильника, а извращенца. Анищенко напомнил слова актрисы о том, что ее растлитель любил заниматься самоудовлетворением, пока она лежала рядом с ним.

«Там были сильнейшие эмоции неприятия и отвращения к сексу. Я видел все по эмоциям. Понимаете, там маленькая девочка, там страх, гнев, отвращение. Самая сложная эмоция — это отвращение, через нее нельзя перейти», — объяснил эксперт в студии программы «Звезды сошлись».

Анищенко отметил, что Елена Проклова жила с невероятно тяжелым грузом всю свою жизнь. Невооруженным глазом видно, как даже спустя десятилетия звезде больно и трудно об этом вспоминать.

Коллега Прокловой, актриса Татьяна Васильева, заявила, что большинство актрис проходят через домогательства. По ее мнению, без этого невозможно построить хорошую карьеру.

табаков домогательства проклова
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