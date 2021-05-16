Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах

Москва, 16 мая. Профайлер по мимике и жестам Илья Анищенко внимательно изучил выпуск «Секрета на миллион» , в котором актриса Елена Проклова призналась, что стала жертвой домогательств в 15 лет.

Многие коллеги Прокловой не поверили ее словам и даже обвинили в пиаре на грязном скандале. Однако эксперт по мимике и жестам Илья Анищенко заявил, что звезда была абсолютна честна и откровенна, когда рассказывала о тяжелом эпизоде из своей жизни на многомиллионную аудиторию. Он отметил, что все эмоции — отвращение, страх, ужас, презрение — были на лице артистки, и такое невозможно сыграть.

По словам профайлера, Проклова в юном возрасте получила сильнейшую психотравму, ведь она стала жертвой не просто насильника, а извращенца. Анищенко напомнил слова актрисы о том, что ее растлитель любил заниматься самоудовлетворением, пока она лежала рядом с ним.

«Там были сильнейшие эмоции неприятия и отвращения к сексу. Я видел все по эмоциям. Понимаете, там маленькая девочка, там страх, гнев, отвращение. Самая сложная эмоция — это отвращение, через нее нельзя перейти», — объяснил эксперт в студии программы «Звезды сошлись».

Анищенко отметил, что Елена Проклова жила с невероятно тяжелым грузом всю свою жизнь. Невооруженным глазом видно, как даже спустя десятилетия звезде больно и трудно об этом вспоминать.

Коллега Прокловой, актриса Татьяна Васильева, заявила, что большинство актрис проходят через домогательства. По ее мнению, без этого невозможно построить хорошую карьеру.