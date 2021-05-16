Ангелина Вовк призналась, что отказы влиятельному артисту погубили ее карьеру в театре

Москва, 16 мая. Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что в свое время не смогла построить театральную карьеру из-за отказа одному известному артисту МХАТа, который просил ее о личной встрече.

Звезда призналась, что с первого курса театрального института мечтала работать в МХАТе. Однако во время прослушивания в труппу один из именитых артистов, который считался звездой театра, однозначно дал понять, как Ангелина Вовк может получить заветную работу.

«И один известный артист, он был старше меня намного, сказал: «Деточка, если Вы хотите работать в театре, вы мне позвоните вечерком»», — вспомнила телеведущая.

По словам Вовк, она отказалась от такого предложения и пошла пробоваться в театр Маяковского. Но и там молодую артистку брать отказались и намекнули, что ее карьера сразу же пойдет в гору, если она все-таки позвонит по нужному номеру.

«Я поняла, что круг замкнулся, поэтому я не работала ни в МХАТе, ни в театре Маяковского. Конечно, каждый выбирает для себя», — резюмировала Ангелина Вовк в студии программы «Звезды сошлись».

Телеведущая призналась, что едва не стала жертвой сексуального насилия в 22 года, когда проходила кинопробы в Одессе. Судя по всему, молодая девушка очень приглянулась создателю картины, ведь он тут же начал ей оказывать знаки внимания.