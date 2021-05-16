Десятки человек вышли к посольству России в Киеве в знак поддержки Израиля

Киев, 16 мая. Жители Украины устроили демонстрацию у здания российского посольства в столице в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной.

Участие в акции принимает бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Он в эфире телеканала «Украина 24» сравнил происходящее на Ближнем Востоке с ситуацией в Донбассе.

«Мы хотим, чтоб Израиль увидел, как мы поддерживаем его, и мы хотим, чтоб Израиль так же поддерживал Украину», — объяснил политик свое присутствие на демонстрации.

Снимки с места событий распространены в Сети. Глядя на кадры, можно сказать, что участниками акции стали не больше 30 человек.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников в беседе со СМИ призвал русскоговорящих жителей Израиля переждать боевые действия в России. Для этого они могут оформить статус беженца или получить разрешение на временное проживание.