Десятки человек вышли к посольству России в Киеве в знак поддержки Израиля

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16 мая 22:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
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Десятки человек вышли к посольству России в Киеве в знак поддержки Израиля

Политика
Десятки человек вышли к посольству России в Киеве в знак поддержки Израиля
wikipedia.org  /  Dmitry Karpezo / CC BY-SA 3.0

Киев, 16 мая. Жители Украины устроили демонстрацию у здания российского посольства в столице в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной.

Участие в акции принимает бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Он в эфире телеканала «Украина 24» сравнил происходящее на Ближнем Востоке с ситуацией в Донбассе.

«Мы хотим, чтоб Израиль увидел, как мы поддерживаем его, и мы хотим, чтоб Израиль так же поддерживал Украину», — объяснил политик свое присутствие на демонстрации.

Снимки с места событий распространены в Сети. Глядя на кадры, можно сказать, что участниками акции стали не больше 30 человек.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников в беседе со СМИ призвал русскоговорящих жителей Израиля переждать боевые действия в России. Для этого они могут оформить статус беженца или получить разрешение на временное проживание.

украина россия израиль
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Все новости / Политика / Десятки человек вышли к посольству России в Киеве в знак поддержки Израиля
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