В NI рассказали об отличиях Корейской войны от возможного нового конфликта США с Китаем

Вашингтон, 16 мая. «Вторая» корейская война не будет похожа на прошлый американо-китайский конфликт, считает военный обозреватель издания The National Interest Майкл Пек.

В своем материале, перевод которого представило Infosmi, Пек ввел понятие «второй корейской войны». Он отметил, что первое столкновение не могло ничему научить США, так как возможный новый вооруженный конфликт будет совсем не похож на войны 1950-1953 годов.

Аналитик подчеркнул, что в 1940 году Франция попыталась сделать ставку на действия, подобные Первой мировой войне, и проиграла. В 1973 году Израиль почти потерпел поражение, так как рассчитывал на очередное отступление арабских сил.

При этом, по мнению эксперта, имеется несколько причин для отличия нового корейского конфликта от старого. Одна из них заключается в том, что Соединенные Штаты не будут вступать в вооруженное противостояние с Китаем. Вашингтон не захочет вести сухопутную войну с КНР на ее пороге, равно как и Пекин не намерен сражаться с ядерной державой.

Также Пек напомнил о существовании ядерного оружия, которое на сегодняшний день есть и у КНДР, и у Китая, и у США, что тоже существенно меняет позиции и влияет на принятие решений.

Ранее отмечалось, что Соединенные Штаты больше не могут конкурировать с Китаем и Россией, что может говорить о формировании триполярного мира.