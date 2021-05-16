В NI рассказали об отличиях Корейской войны от возможного нового конфликта США с Китаем

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16 мая 22:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
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В NI рассказали об отличиях Корейской войны от возможного нового конфликта США с Китаем

Армия
В NI рассказали об отличиях Корейской войны от возможного нового конфликта США с Китаем
wikimedia.org  /  Keith Luse, Senior Professional Staff Member, U.S. Senate

Вашингтон, 16 мая. «Вторая» корейская война не будет похожа на прошлый американо-китайский конфликт, считает военный обозреватель издания The National Interest Майкл Пек.

В своем материале, перевод которого представило Infosmi, Пек ввел понятие «второй корейской войны». Он отметил, что первое столкновение не могло ничему научить США, так как возможный новый вооруженный конфликт будет совсем не похож на войны 1950-1953 годов.

Аналитик подчеркнул, что в 1940 году Франция попыталась сделать ставку на действия, подобные Первой мировой войне, и проиграла. В 1973 году Израиль почти потерпел поражение, так как рассчитывал на очередное отступление арабских сил.

При этом, по мнению эксперта, имеется несколько причин для отличия нового корейского конфликта от старого. Одна из них заключается в том, что Соединенные Штаты не будут вступать в вооруженное противостояние с Китаем. Вашингтон не захочет вести сухопутную войну с КНР на ее пороге, равно как и Пекин не намерен сражаться с ядерной державой.

Также Пек напомнил о существовании ядерного оружия, которое на сегодняшний день есть и у КНДР, и у Китая, и у США, что тоже существенно меняет позиции и влияет на принятие решений.

Ранее отмечалось, что Соединенные Штаты больше не могут конкурировать с Китаем и Россией, что может говорить о формировании триполярного мира.

сша кндр китай война
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Все новости / Армия / В NI рассказали об отличиях Корейской войны от возможного нового конфликта США с Китаем
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