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17 мая 04:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:07
Спорт
Футболистки «Барселоны» впервые в истории выиграли женскую Лигу чемпионов
04:04
Происшествия
Баскетболист потерял сознание и умер во время любительской игры в Москве
04:00
Украина
На Украине ужесточат наказание за использование символики СССР и РФ
03:59
Происшествия
«Три трупа, не считая собаки»: спор из-за пса закончился смертельной стрельбой в Алабаме
03:39
Общество
Вильфанд предупредил жителей части регионов РФ о будущей «супержаре»
03:38
Общество
Работающие больше 55 часов в неделю рискуют умереть от инсульта
03:27
Происшествия
Десятки вагонов с «опасными» веществами загорелись в США
03:15
Происшествия
Израильская армия сообщила о новых авиаударах по сектору Газа
03:08
Общество
Кинотеатры и рестораны Великобритании вернутся к работе с 17 мая
03:05
Спорт
Дзюба иронично высказался о видео с его самоудовлетворением
03:00
Шоу-бизнес
Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
02:59
Происшествия
Пьяные москвичи перевернулись на квадроцикле в районе Мытищ
02:54
Общество
Голикова предложила расширить использование материнского капитала
02:53
Происшествия
Водитель сбил двух детей на пешеходном переходе в Самарской области
02:50
Общество
«Родительский контроль» за финансами подростков может появиться в России
02:34
Общество
Диетолог Бобровский назвал лучшее время для завтрака
02:14
Происшествия
Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать
02:13
Общество
Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
02:10
Политика
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02:04
Общество
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Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс

Шоу-бизнес
Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
wikipedia.org  /  Michael Vlasaty / CC BY 2.0

Американской актрисе и модели Меган Фокс 16 мая исполняется 35 лет. ФАН вспомнил самые яркие роли одной из популярнейших звезд Голливуда.

Трансформеры (2007)

Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
Кадр из фильма «Трансформеры»  / 

Фильм принес Меган славу и популярность. В этой картине, а также в сиквеле актриса сыграла роль Микаэлы Бейнс, самой красивой девочки в школе. Две расы инопланетных роботов ведут между собой отчаянную борьбу уже на протяжении долгих-долгих лет. Война достигает и планеты Земля, судьба человечества оказывается в руках мальчика по имени Сэм. Он даже не подозревает, какая миссия ему предстоит, но скоро вместе со своей подругой Микаэлой подросток оказывается вовлеченным в спор между двумя мирами роботов.

Тело Дженнифер (2009)

Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
Кадр из фильма «Тело Дженнифер»  / 

Комедийный фильм с черным юмором и элементами ужаса. Очаровательную Дженнифер – главную героиню – сыграла Меган Фокс. В тело девушки вселяется бес, она начинает охотиться на парней, хладнокровно убивая одного за другим. Лучшая подруга Дженни пытается остановить девушку, но главная героиня ее кусает, заразив сверхъестественными способностями. Теперь цель лучшей подруги найти тех, кто превратил Дженнифер в машину для убийства.

Черепашки-ниндзя (2014)

Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя»  / 

Фильм 2014 года «Черепашки-ниндзя» приурочен к 30-летию франшизы. Бесстрашного репортера Эйприл в этой картине сыграла уже мега-популярная в то время Меган Фокс. Город нуждается в героях. Нью-Йорк охватила тьма в обличии Шреддера и его Клана Футов. Они контролируют весь город, от полицейских до политиков. Будущее выглядит беспросветным. Но дать отпор злодеям готова четверка смелых братьев, черепашек-ниндзя и их подруга Эйприл.

Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть (2008)

Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
Кадр из фильма «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть»  / 

Звездный тандем Меган Фокс и Кирстен Данст еще больше прославил обеих актрис. Главный героя Сидни Янг, злой, разочарованный в жизни нищий интеллектуал. Однажды ему звонит издатель крупного нью-йоркского журнала и предлагает должность корреспондента светской хроники. Янгу становится доступен мир, который ранее для него был закрыт. Герой понимает, что не сможет сохранить старых друзей и одновременно стать своим в звездной тусовке.

Джона Хекс (2010)

Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
Кадр из фильма «Джона Хекс»  / 

Это фильм в жанре вестерна. Действие происходит в 1876 году. Главный герой, Джона Хекс, это странник, наемный убийца. Сторонясь людей, герой поддерживает связь с Лейлой, работницей борделя. По заданию военных он должен будет выследить и поймать Квентина Тернбалла.

Любовь по-взрослому (2012)

Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
Кадр из фильма «Любовь по-взрослому»  / 

В центре истории жизнь Пита и Дебби — той же семейной пары, что и в фильме «Немножко беременна». Главные герои живут со своими дочками вполне счастливо. Дебби исполнилось 40 лет, через несколько дней эта же участь постигнет и Пита. Событие планируется отметить большой вечеринкой с кучей гостей. Но как раз в этот момент семью накрывают финансовые трудности

Игры страсти (2010)

Топ-7 фильмов с участием Меган Фокс
Кадр из фильма «Игры страсти»  / 

Фильм рассказывает историю музыканта Нэйта, зарабатывающего себе на хлеб игрой на трубе. Он страшно невезучий, и вот однажды его постигает очередная неудача – его ограбили и едва не убили, бросив одного в пустыне. Очнувшись, Нэйт находит в пустыне странный цирк, где выступает девушка Лили невероятной красоты. Герой влюбляется и предлагает ей сбежать из этого ужасного места. Пара отправляется путешествовать в поисках лучшей жизни.

меган фокс топ фильмов
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